Academia Donda de Kanye West anuncia reapertura tras escándalo por comentarios antisemitas

El rapero Kanye West confirmó por sus redes sociales que cerrará las puertas de su escuela Academia Donda por el resto del año escolar.

El medio TMZ publicó en su nota que el director de la escuela, Jason Angell , envió un correo electrónico a los padres de los estudiantes, informándoles que “a discreción de nuestro fundador, Donda Academy cerrará por el resto del año escolar 2022-2023 con efecto inmediato”.

En su correo electrónico a los padres, Angell insistió en que la escuela planea reabrir en septiembre de 2023 y agregó, “estamos seguros de que nuestros estudiantes continuarán avanzando como innovadores creativos, personas influyentes y líderes académicos de la próxima generación”.

West pareció confirmar la noticia en una publicación de Instagram eliminada desde entonces dirigida a Jason Lee, director ejecutivo de Hollywood Unlocked, que fue el primero en informar sobre el correo electrónico. “Aquí está la influencia que estás buscando”, dijo West en la publicación eliminada. “Mi escuela está siendo cerrada”.

Cabe recordar que la Academia es una escuela no registrada, y que los padres deben pagar 15.000 dólares al año para que sus hijos asistan. Los jóvenes usan uniformes hechos por Balenciaga y la propia marca del rapero, Yeezy.

Se estima que tiene alrededor de 100 estudiantes, la mitad de los cuales asisten con becas financiadas por West y sus amigos.

Donda Academy es una "institución cristiana". Sin embargo, la escuela de Kanye West no cuenta con ninguna certificación oficial para acreditar una educación digna a sus alumnos.

La escuela de Kanye West no ha sido acreditada por la Western Association of Schools and College. En otras palabras, es una escuela que no tiene contenido educativo aprobado.

Kanye West quería a sus hijos en Donda Academy

Reportes afirman que West y Kim Kardashian tuvieron varios desencuentros porque el rapero quería que sus hijos North, Saint, Chicago y Psalm West alternaran su educación en Donda Academy.

La información apunta a que Ye mencionó a su ex esposa, Kim Kardashian, que sus hijos deberían ir dos de los cinco días de clase a la Donda Academy, pero ella se negó tajantemente.