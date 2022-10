Yailin La Más Viral y Anuel AA se habrían reconciliado y estarían esperando un bebé

Los rumores de embarazo de Yailín, la más viral, surgieron desde hace algunos meses cuando la influenciadora y artista compartió una imagen animada en su cuenta de Instagram, que dejaba ver la silueta de un bebé. Sin embargo, el pasado 12 de agosto la dominicana desmintió tales afirmaciones con un contundente mensaje.

“Le daré un consejo a los comunicadores: si uno no ha confirmado algo, no lo hagan ustedes para que no se busquen un caso y ustedes no están preparados para eso. Además, al fin y al cabo, no los van a mantener … Tienen que dejarse de eso que si no me mencionan no hace números, pero los entiendo. No me busquen la boca porque la tengo bien sucia”, fueron algunas de las palabras que escribió Yailín.

Sin embargo, un nuevo capítulo se ha abierto en esta novela en el que la dominicana al parecer se habría separado de Anuel AA, expareja de Karol G. Adicionalmente, medios dominicanos afirmaron que Yailín estaría atravesando la primera etapa de discusión en el proceso de separación de Anuel con la noticia de que está esperando un bebé del boricua y que habría entablado una demanda por negligencia paternal hacia el intérprete de la Jeepeta.

La información fue entregada por el periodista Moisés Salce en el programa de entretenimiento ‘De extremo a extremo’ de la cadena de televisión Telemicro, quien afirmó que la pareja se estaría sacando los trapitos al sol.

“Yailín desactivó su cuenta de Instagram, dicen por ahí, supuestamente, que sería la primera pelea, discusión, separación matrimonial entre ella y Anuel”, sostuvo inicialmente el periodista.

Y agregó: “Anoche ella tuvo un en vivo gozando y mucha gente dijo como que Anuel es medio celosito, él anda fuera del país, pero yo Moisés Salce no puedo meterme en eso, ya a mí me mandaron a callar en eso”.

Adicionalmente, el locutor dominicano Gary Acosta reveló nueva información en su programa Esto no es radio sobre el supuesto embarazo de su compatriota: “Georgina Lulú, mejor conocida en el argot popular como Yailín, la más viral está embarazada y eso es de felicidad y agrado”, mientras una de sus colegas aplaudía la noticia, otro de ellos atinó a decir que no lo haría porque debido a los enfrentamientos con la prensa de parte de la dominicana, prefería abstenerse.

Fue allí el momento en el que Acosta agregó: “Pero lo que no es tan de felicidad y agrado es que, ciertamente, hay una crisis (…) Al final el tiempo da la razón, y hay una crisis en el matrimonio, una crisis fuerte y ojalá no pase, porque se habla hasta de divorcio”, señalando que es probable que efectivamente que la pareja termine en divorcio.

Y aunque los seguidores de la pareja afirman que todo se debe a la posible rivalidad que ha existido entre Yailín, la más viral contra Karol G por cuenta de su más reciente cambio de color de cabello que le molestó bastante a la dominicana, los periodistas aseguraron en el programa que podría existir un acuerdo prenupcial que hablaba enfáticamente de no embarazarse por el momento.

