Paris Hilton reveló que sufrió de abuso sexual

La empresaria y Dj. Paris Hilton se sinceró en un artículo de opinión del New York Times sobre el presunto abuso sexual que experimentó mientras asistía a Provo Canyon School, el internado de Utah en el que pasó un año en la década de 1990, cuando era adolescente.

Junto al artículo, en una serie de declaraciones compartidas en Twitter, Hilton recordó los detalles de este traumático episodio en su vida en esta instalación que supuestamente era para jóvenes con problemas.

“En Provo Canyon School, el personal masculino me despertó en medio de la noche, me condujo a una habitación privada y me realizó exámenes cervicales en medio de la noche“, publicó en su cuenta.

“Privada de sueño y fuertemente medicada, no entendía lo que estaba pasando. Me obligaron a acostarme en una mesa acolchada, separar las piernas y someterme a exámenes cervicales”, agregó.

Además, alegó que “ni siquiera fue con un médico”, sino que “fueron un par de miembros diferentes del personal que nos hicieron acostarnos sobre la mesa y pusieron sus dedos dentro de nosotras”.

En 2020, la socialité reveló que era una sobreviviente de abuso físico, mental y emocional luego de su tiempo en el internado, pero en la nueva entrevista con el New York Times agregó otra categoría horrible a la lista: el abuso sexual.

“No sé lo que hacían, pero definitivamente no era un médico y daba mucho miedo. Fue aterrador y es algo que realmente había bloqueado durante muchos años. Pero ahora vuelvo a recordarlo todo el tiempo y pienso en ello. Mirando hacia atrás como adulto, eso fue definitivamente un abuso sexual”, señaló Paris.

Desde entonces, ha hecho todo lo que está a su alcance para presionar por el cambio junto con otras víctimas de abuso.

El centro de tratamiento para adolescentes, donde una estancia de 12 meses cuesta hasta $300,000 dólares, se ha enfrentado a acusaciones anteriores de golpear, drogar y abusar sexualmente de sus clientes.

De acuerdo con información de The Times, la escuela aún enfrenta numerosas demandas; en una de ellas -en la que se nombran 49 demandantes- más de dos docenas de personas han afirmado haber sufrido abusos sexuales por parte de un antiguo director médico.

