Mónica Fonseca habla sobre su maternidad y sus nuevos retos profesionales

¿Qué es lo mejor y qué lo más complicado de ser mamá?

Todo es lo mejor cuando es una decisión consciente. Se asume con toda responsabilidad y con la capacidad de entender y asimilar que es de lo más complejo que una persona se pueda encontrar en la vida: criar, acompañar, estar ahí para otra vida que se apoya en la “inexperiencia-experiencia” de otro ser humano.

¿Qué tipo de mamá primeriza fuiste?

Una muy enamorada de recibir la experiencia de serlo. Muy convencida de hacer la tarea lo mejor posible y con ánimo. Porque hay días de días (risas). Recibí importantes consejos de un par de amigas que contaban la verdad de la maternidad. Las cosas como son. Eso ayudó mucho. Me sorprendió la falta de información real que había sobre el ser mamá primeriza y también el entender que es una experiencia muy individual.

¿Cómo ser madre trabajadora y no morir en el intento?

Con ayuda. Sería una mentira decir que no he recibido apoyo, ayuda y toda la asistencia cuando la he necesitado. Los primeros años, ser mamá es un trabajo de tiempo completo. Se necesita ayuda si una quiere trabajar en sus proyectos personales o laborales. Organizar las horas y respetar mucho los espacios.

¿Qué eres primero: mujer, madre o profesional y por qué?

Soy primero yo, Mónica, la persona. Soy una mujer con la gran fortuna de amar su profesión y de sacarle provecho a cada uno de mis talentos, y soy la mamá que se goza lo bonito, lo complejo y lo milagroso que tiene el ser mamá.

¿Cuáles han sido tus mayores retos a la hora de balancear tu profesión con la maternidad?

El no perderme de lo que pasa con Joaquín o Josephine. Eso ha sido mi mayor reto. El poder decir o decidir cuándo es también clave no olvidarme de lo mío, lo personal. Me gustan mucho este par… entonces el reto es sacarme el tiempo para mí.

En tus palabras, ¿quiénes son tus hijos? ¿Y cómo vislumbras su futuro?

Empiezo por decir que si bien me derrito de amor por verlos crecer, vivimos el presente. Cada día. Joaquín es supersocial con la gente de su edad, gran conversador. Cauto, pero se les mide a los retos. Es una persona muy agradable. Asimila de manera muy especial lo que encuentra a su paso. Josephine es social también, pero, obvio, es más jovencita que Joaquín entonces su grupo de amigas y amigos es reducido. Es simpática, observadora, tiene una memoria fantástica. Gran sentido del humor. Al día de hoy, no tengo idea cómo serán o a qué quieran dedicarse más adelante.

ASÍ SON 'JOJO' Y JOAQUÍN

Su ‘peli’ favorita: Joaquín: Luca le encanta, pero a él le gusta todo lo que ve. No hay una sola. Jojo: Encanto, por la temporada.

Su libro de cabecera: Joaquín: I survived, de Lauren Tarshis. Josephine: Cualquier libro de unicornios.

Una ciudad: Joaquín: Key Biscayne. Josephine: Colombia (toda Colombia a ella le fascina).

Un sueño: Joaquín: conocer París, ver su arquitectura, su comida, su arte y su cultura en general. Josephine: Ella sueña con ver algún día un unicornio…

UNA CÁPSULA MUY ESPECIAL

¿Cuál es el ADN de tu cápsula con Placement Home?

La gratitud por la familia. Tendencias: los animales juegan un papel clave en esta edición, como la fuerza y el poder del jaguar. La vitalidad y la protección del colibrí mensajero de los buenos deseos. La alegría, lealtad, astucia, compasión y comunicación del mono. La capacidad de transformar, la armonía y la sabiduría de nuestros ancestros, símbolos que traen nuestras libélulas a nuestros hogares de la mano de ‘Felicia’.

¿Tus hijos te inspiraron para desarrollarla?

Ellos tienen siempre todo que ver en cada cosa que hago. Hay un legado para ellos. Pero además hacen parte de la campaña. Escogimos 4 animales sagrados y protectores para ellos y ellas. Nuestrxs hijxs.

¿Te visualizas más adelante como diseñadora o sumándole más líneas a esta cápsula?

Es exactamente lo que hicimos con la anterior. A ‘Alegría’ le sumamos ‘Felicia’. La idea es seguir con la historia a través de cápsulas e involucrarme cada vez más. Ya he diseñado-cocreado en el pasado, así que me encanta seguir haciéndolo.

¿Porque la llamaron Felicia?

Porque Alegría (Josephine) se encuentra con Felicia (hija de Juli, dueña de Placement Home y socia en esta cápsula). Las familias se encuentran a través de un sentimiento infinito de gratitud y valor por el hogar. Felicia es el nombre de esta colección que quiere celebrar la dicha de estar presentes y la gratitud de esos pequeños detalles que hacen de nuestro hogar un lugar de paz y armonía.

Con la intención de celebrar a la madre durante este mes de mayo, Placement Home diseñó una línea especial con camisetas para mamás e hij@s con mensajes alusivos a la unión familiar y la alegría de estar juntos. Y para el hogar, cojines, individuales, delantales, manteles, caminos de mesa cien por ciento algodón; servilletas, velas y coquitas con mensajes llenos de amor.

Cuéntanos sobre la labor social de esta colección.

Continuamos trabajando con artesanos y talleres pequeños en Colombia, además un porcentaje de las ventas será donado a la Fundación Juanfe, que apoya a mujeres en embarazo y en estado vulnerable. Con cinco años en el mercado, Placement Home es una marca que ha tomado forma, personalidad y equipo bajo un modelo de negocio especial: sin tienda física, ni oficinas ni personas vinculadas directamente. Trabaja con muchos talleres, apoyando la generación de empleo justa en diferentes sectores que promueven y rescatan las técnicas artesanales (15 talleres involucrados y unos 10 proveedores independientes).