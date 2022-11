Juan Duque revela detalles de su ruptura con Lina Tejeiro

Una de las relaciones más polémicas, explosiva y corta de la farándula colombiana, la protagonizaron la hermosísima Lina Tejeiro y el cantante Juan Duque este 2022.

A pesar de que la bellísisma y talentosa actriz Lina Tejeiro suele estar muy activa en redes sociales, decidió alejarse. Incluso, las consabidas publicaciones donde hablaba de diferentes productos cesaron.

Esta decisión tuvo lugar tras terminar su mediático noviazgo con el cantautor Juan Duque. Sus fanáticos, que seguían de cerca cada uno de sus momentos juntos desde antes de que la relación se volviera seria, ya se habían dado cuenta que la actriz había dejado de seguir al cantante, así como del silencio de la artista por lo que incesantemente le preguntaban a Duque por su relación.

En un principio el cantante guardó silencio sobre la ruptura y minimizando lo que estaba pasando, y aseguró que solo estaban pasando por un "mal momento", e incluso habló sobre el tema en el programa Buendía Colombia de RCN, donde aseguró “La situación no es la mejor. Si se confirma o no que terminamos, ya lo veremos. Por el momento, las cosas no son las mejores. Ella está en su vida, su rodaje y yo también. A mí no me afecta. A ella, sí. Con las relaciones a distancia no la va tan bien y por eso es que pasa lo que pasa. Miraremos cómo avanza todo”, dijo.

Pero este lunes, en plena entrevista con el programa 'Lo sé Todo', se refirió a su ruptura con la villavicense y aseguró que “La relación llegó a un punto donde ya sentimos que ya no era el momento, que todo lo bonito, que se quedó en algo bonito, hasta ahí llegó”, explicó.

“Hay cosas que pueden durar mucho tiempo, hay cosas que duran -no poquito, porque tampoco fue poquito tiempo-, pero fueron unos meses muy bonitos”, dijo.

