W Bogota con los mejores planes para disfrutar las fiestas de fin de año

Planes de Navidad

Durante diciembre próximo, W Bogota será sede del Santa’s Linner Celebration (concepto de brunch nocturno), que es el mejor plan para recibir Navidad. Dicha celebración es el 24 de diciembre, de 8 p.m. a 1 a.m. . Precio: $320.000 adultos y $140.000 niños.

Se trata de una cena con opciones ilimitadas de preparaciones tradicionales de la época como el pavo relleno, el pernil de cerdo, así como estaciones de comida colombiana, ceviches, quesos, bebidas alcohólicas ilimitadas, brindis de media noche y DJ en vivo, entre otros detalles que harán de la Navidad una celebración excepcional.

Planes Fin de Año

Para quienes buscan hospedarse en el hotel durante la noche del 31, el paquete de celebración tiene un valor de $2’180.000 (con impuestos) e incluye alojamiento para dos personas, acceso al paquete NYE celebración Party, desayuno hasta la 1pm con mimosas, amenidad de bienvenida de Año Nuevo, acceso a zonas húmedas, late check-out hasta las 3 p.m. y Valet Parking.

Cena de Año Nuevo

Para el 31 de diciembre, en el restaurante Jairo, la “NYE Special Dinner Celebration” se llevará a cabo de 8PM-1AM. En particular, se trata de un menú de cinco pasos, con platos de autor, cóctel de bienvenida, ritual de medianoche, DJ, banda de jazz en vivo y Cotillón. Precio adultos: $350.000 y niños (5 a 11 años) $140.000.

Fiesta del 31

El mismo 31 de diciembre W Bogota ofrecerá el NYE Celebration Party, con dos paquetes. Uno que incluye la fiesta hasta las 4AM, con estaciones de comida y bebidas alcohólicas ilimitadas desde las 8 p.m., y otro, para quienes quieren disfrutar de la fiesta desde las 11:30 p.m.

Ambos paquetes incluyen música de Dj. invitados y banda en vivo, además de estaciones de comida callejera desde las 12AM, kit anti-guayabo, ritual de media noche y cabina de fotos.

El paquete All Access package va de 8 p.m. a 4 a.m. con un precio de $580.000 impuestos incluidos, el Party access package, de 11:30 p.m. a 4 a.m. tiene un precio de $290.000 para adultos. Para los niños, el precio es de $140.000 e incluye zona exclusiva de comida, juegos y entretenimiento, con servicio de niñeras.

Dónde reservar

Los detalles y reservaciones para los paquetes Santa’s Linner Celebration, NYE Special Dinner Celebration y NYE Celebration Party son al 318- 6764378 o Liza.galeano@whotels.com. Para mayor información visite: https://hotel-deals.marriott.com/es-XM/w-bogota-made-the-list/

Información: wbogota.reservations@whotels.com