Rastros Vitales, el sueño detrás de una pandemia

Con apenas cinco años, Paola López-Guerra vio el cuadro que estaba sobre la cama de su mamá. Sabía que esa pintura aburrida necesitaba algo que le diera vida. Así que sin pensarlo demasiado se quitó los zapatos, se subió a la litera y con pinturas y marcadores le dio su toque. Hoy lo cuenta con risas, pero sabe que esa es la muestra clara que desde pequeña el arte la llamaba.

A pesar de que decidió estudiar arquitectura, su pasión por las artes plásticas continuaba intacta y nunca la abandonó, así que siguió pintando lo que la inspiraba, siempre producto de su observación y meditación, “no tengo una musa específica. Siempre me baso en lo que observo y la reflexión que viene después”, aseguró.

Hizo de la pintura su profesión cuando estaba en España estudiando una maestría en diseño y ha tenido la oportunidad de exponer en diversas galerías del mundo, un orgullo para Colombia, “Barcelona, París, Ibiza, Madrid, Cartagena y Bogotá, son algunos de los lugares donde he tenido la oportunidad de presentar mis obras”, recordó.

Con ‘Rastros Vitales’, la nueva exposición de López-Guerra, que se encuentra en Bogotá en la galería Ocre ubicada en la calle 70a con carrera quinta, ya son 15 exposiciones de la artista que han visto el público y que hablan del momento específico de su vida “Por supuesto que he evolucionado, tal como evoluciona la vida día a día, y eso se ve en mis obras, porque cada una habla de mi, de lo que he vivido y de lo he observado y de lo que reflexiono sobre ello”, dijo.

Por supuesto que la pandemia no fue una excepción. Tiempo de crisis para todos, pero que sin lugar a dudas permitió aflorar la fuerza interior de varios seres humanos y su capacidad de superación. Este es el foco de ‘Rastros Vitales’, la historia de varias mujeres poderosas y públicas con el valor de hacer las cosas diferentes, “fue un proceso de investigación profundo que me permitió ver y entender el sentir de estas mujeres, y de esta forma plasmarlo en los lienzos”, confesó.

Es esa investigación y que Paola se haya puesto en los zapatos de las mujeres en las que se inspiró lo que le da una sensibilidad especial a sus obras. El dorado predomina, un color poderoso que resalta y les da fuerza e impacto, “Cada pieza de la exposición habla de una o unas mujeres exitosas, y evidencia cómo, a pesar de las adversidades o de las situaciones de vida personales de cada una, lo lograron”.

Finalmente, la pintora aseguró que hay varias razones para ir a visitar esta gran exposición, “es hecha en su totalidad desde el corazón. Es producto del encierro de la pandemia, donde pude vivenciar lo que ya sabía: la fuerza interior femenina es maravillosa. Es una revisión histórica a grandes mujeres que han sacado el coraje y la valentía en momentos difíciles”.

Si quiere ir a ver esta maravillosa exposición, no deje de ir a la Galería Ocre, ubicada en la Calle 70ª #5-67, en la zona G de Bogotá. Estará disponible hasta el próximo 17 de septiembre y todas las piezas expuestas están a la venta.

