¿Qué hacer si tu pareja no te quiere dar el divorcio?

Por lo general, uno de los dos toma la decisión primero. En este escenario, esa persona eres tú. Incluso si un cónyuge no quiere el divorcio, la mayoría acepta que el divorcio es inevitable si uno de los cónyuges está decidido a divorciarse.

Pero a veces la resistencia del cónyuge es simplemente no aceptar el divorcio. Tal vez tu pareja se aferra y se niega a cooperar o incluso a hablar sobre el divorcio. Recuerda que en la mayoría de las jurisdicciones, tu cónyuge no tiene el derecho legal de evitar un divorcio. El cónyuge que se resiste puede querer preservar la relación y puede estar desesperado en sus esfuerzos. Puede estar paralizado por la vergüenza o el miedo. A veces se trata de una lucha de poder entre ambas partes, o una batalla por el control.

Cuando uno de los esposos quiere divorciarse, es posible presentar, a través de un abogado, una demanda ante el Juez de Familia. El divorcio sólo podrá ser demandado por el miembro de la pareja que no haya dado lugar a las causales de divorcio y según la Ley, la solicitud de divorcio ante un Juzgado deberá hacerse a través de abogado. En este proceso, es posible solicitar medidas para asegurar el cumplimiento de la sentencia. De ese modo, el juez podrá ordenar la residencia separada de los esposos, la fijación provisional de la custodia, cuidado y alimentos de los hijos, entre otras. Si el cónyuge no aparece o no responde a la citación que en otras palabras sería la notificación dentro de un proceso, el proceso continúa mediante una figura que se llama el emplazamiento.