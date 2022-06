“Papá, me voy de viaje sola”

A estas alturas de mi vida no se me pasa por la cabeza “pedirle permiso a mi papá para salir de viaje”, pero no siempre fue así. Cuando vivía con mis padres, soñaba con recorrer el mundo; pero tenía un enorme problema: mi papá. Mi mamá siempre me dio permiso para todo. Sabía que yo le confiaba hasta mi más profundo secreto y eso gestó en ella una capacidad impresionante de darme libertades. Pero mi papá era enemigo de la palabra “permiso”. Por. Diana Melo Espejo