Papá Jaime y su amor por los niños de las alcantarillas

Muchas personas siempre me han preguntado si creo que la presencia de la figura de un padre es importante en la vida de un niño, a lo que siempre les he contestado que un padre, así no sea el padre biológico, puede tener un impacto positivo muy importante en la vida de un niño, siempre y cuando ese padre lo eduque en el amor y no en el miedo. Cuando me voy al pasado encuentro todo lo que hemos vivido con miles de niños en la Fundación Niños de los Andes y miro en retroceso todo lo que ha sucedido y la razón por la cual me llaman Papá Jaime y siento una alegría y una emoción indescriptibles.