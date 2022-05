Yoga para bajar de peso: estos son algunos consejos

La palabra yoga significa unión, y justamente es lo que se debe buscar para obtener cualquier logro en la vida, la unificación del cuerpo y la mente. Esta disciplina ancestral que proviene de la India ofrece al que la practica una gran cantidad de beneficios físicos, mentales y emocionales. Vivimos una clase con Ana Paula Domínguez, yogi azteca, directora del Instituto Mexicano de Yoga, quien revela que no existe un mejor método de entrenamiento que este. “Sobre el plan físico, gracias a la influencia de las diferentes posturas, los órganos son fortificados, el sistema nervioso se equilibra, las glándulas se regeneran y el dinamismo se fortifica. Sobre el plan psíquico, el yoga puede eliminar el sedentarismo y los bloqueos emocionales”, revela.

“No solo queremos fortalecer el cuerpo, sino que también queremos que la persona goce de tranquilidad mental”, revela. Pues, a diferencia de otras disciplinas, esta te ayuda a mantener la armonía en tu vida, te brinda flexibilidad y “es una forma de vivir positivamente y una gran herramienta para combatir el estrés”, complementa.

En un mundo ajetreado como el de hoy, en el que oímos sin cesar el “es que no tengo tiempo para nada”, es inevitable vivir asfixiadas. La maestra, instructora certificada de Yoga Kundalini y quien completó su formación en el Instituto Ayurvédico, asegura que, a pesar del trabajo, los hijos, el esposo y las cuentas por pagar, sí existe la posibilidad de encontrar el enfoque, el balance y la concentración en el día a día. “Es imprescindible aprender a hacer una sola actividad a la vez. Nos desconcentran tantos “gadgets”. Contestamos el teléfono, vemos las notificaciones en nuestro smartphone al mismo tiempo que cuidamos a nuestros hijos o platicamos con alguien más. Eso vuelve neurótico a cualquiera. Ten reglas y horarios claros. Pon en silencio tu celular o al menos apaga las notificaciones de mensajes de chat. Date un ayuno una vez a la semana en donde dejes el celular en tu casa y seas libre. Apágalo a la hora de irte a dormir y sácalo de tu habitación. Respira, respira y respira”, dice.

Muchos hacen referencia a tener una respiración consciente, ¿por qué es tan importante? “Al darse cuenta de cada inhalación y de cada exhalación notarás que tu mente se calma y te encuentras más presente en cada actividad en la que estás. A mí me ha funcionado poner una alarma en mi celular cada hora y entonces me doy 5 respiraciones profundas. Inhalo en 8 segundos. Retengo el aire 5 tiempos y exhalo en 8 segundos y repito 5 veces. Esto es ideal para no distraerte o sino, adopta el hábito de hacerlo entre una actividad y otra, tu vida será antes y después”, revela.

6 claves para principiantes

Si de verdad quieres iniciarte en esta práctica, solo necesitas tener en cuenta estos 8 tips para principiantes. ¡Saca esa yogui que hay en tí!

EL YOGA ES PARA TODOS

No tengas miedo de iniciarte en este mundo. Si tienes opción, sería bueno que empieces con una clase grupal, para que entiendas de qué se trata.

MI MAT

Cómprate un buen mat (esterilla) de yoga, es imprescindible para tu práctica. Es lo único que necesitas para practicar yoga. Lo más importante es que no resbale. La práctica cambia totalmente si tu mat es bueno. Tiene que ser de goma o de caucho. Además del mat, se utilizan soportes para realizar posturas de forma más sencilla y adaptada a cada caso: manta, bloques, cinturón y bolster.

CUÁNDO COMER

No comer durante las 3 o 4 horas previas al comienzo de tu práctica, pues durante el entrenamiento se realizan flexiones, extensiones, torsiones en la columna vertebral, inversiones de todo el cuerpo... y no es precisamente lo más apropiado tener el estómago lleno. Cuanto más ligero estés, mejor será tu práctica.

ROPA CÓMODA

Invierte en ropa cómoda y con las menos costuras posibles. Si además, sientes que te queda bien, mejor que mejor. No sé si te has fijado pero un montón de tiendas han sacado su línea de yoga dentro de la sección fitness.

DURANTE LA CLASE

No llegues tarde. Es un gesto de respeto hacia el resto de tus compañeros. Cuando comience la clase intenta desconectar de tu día a día y dedicarte ese tiempo a ti mismo, a conocer tu cuerpo, a observarte y a trabajar sobre tus límites. Interioriza tu práctica. No te mires al espejo ni te compares con los demás. Intenta no beber agua durante tu práctica para mantener el fuego (calor) interno, el agni. Termina la clase siempre en shavasana (el relax final), dedícate esos minutos a desconectar. Es la postura más importante de yoga.

DESPUÉS DE CLASE

Observa las sensaciones y los beneficios en tu mente y cuerpo y disfrútalas. Puedes tomar algo ligero media hora después.