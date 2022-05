Ultraboost 22: creados por y para mujeres

El lanzamiento de los Ultraboost 22 representa un hito clave en el compromiso de adidas de ofrecer los mejores productos a todas las mujeres, a través de mejoras y beneficios que apoyan las necesidades de su diversa comunidad femenina. El diseño de los nuevos tenis se basó en la horma del pie, la silueta y anatomía de las mujeres para proporcionar a las corredoras unos zapatos que ofrecieran una comodidad insuperable y exclusiva para el pie femenino.



El equipo de adidas, compuesto exclusivamente por mujeres expertas en diseño y desarrollo de productos, trabajó en estrecha colaboración con la comunidad de corredores de adidas y con las encargadas de probar la nueva silueta, que representa la mayor actualización de la familia Ultraboost creada hasta la fecha.

Los UB22 son un modelo que ha estado a la vanguardia del running de alto rendimiento desde su primera versión en 2015, con una tecnología de retorno de energía superior combinada con un diseño refinado que brinda una máxima comodidad. Para el lanzamiento de estos tenis, la marca organizó un entrenamiento junto a sus embajadoras en Cyglo y pudimos verlas en acción probando los UB22 y nos compartieron su percepción sobre este modelo que ofrece la máxima comodidad y capacidad de respuesta. Y, pensando en nuestros océanos, además incluyen una suela de caucho Continental™ y un exterior fabricado con hilo que contiene un 50 % de Parley Ocean Plastic. ¡Los amaron!

Laura Tobón

Presentadora, modelo y empresaria

¿Qué tal te fue probando los Ultrabost 22?

Siempre he tenido un problema de rodilla, lo heredé de mi mamá, y a la hora de hacer ejercicio tengo que elegir muy bien los tenis con los que voy a entrenar, pues en el pasado me lesioné y tuve que parar de hacer ejercicio por un tiempo. Debo estar muy cómoda, sí o sí, por mí condición de salud y los Ultraboost me cambiaron la vida ayudándome a retomar el deporte. La tecnología de este zapato hace que tenga una amortiguación única y eso solo lo brinda una marca como adidas y estos nuevos tenis, los UB22, son una maravilla, son comodísimos, te sientes como caminando sobre las nubes.

¿Sólo los usas para correr?

No, hago mucho ejercicio funcional también con ellos y me fue superbién en el entrenamiento de piernas y de running que acabamos de hacer.

¿Cómo ha sido retomar el ejercicio después de convertirte en madre?

Volví a hacer ejercicio después de la cuarentena y retomé poco a poco. Ya mi hijo, Lucca, cumplió cuatro meses y ha sido duro volver a entrenar porque me canso más rápido y además, estoy lactando y los requerimientos nutricionales deben ser otros, pero me lo tomo con tranquilidad y ha sido muy lindo porque estoy retomando mi vida, de a poco y me siento muy bien de ánimo y conmigo misma.

Laura Mattos

Modelo y deportista

¿Cómo te fue probando los UB22?

Para mí es muy importante sentirme cómoda al entrenar, eso es clave y los Ultraboost 22 son maravillosos, son mis favoritos para hacer ejercicio. Siempre que sale un modelo nuevo, me acoplo perfecto a ellos. Los uso no solo para correr, sino también para hacer bici y fuerza en el gimnasio.

¿Cómo deberíamos elegir los tenis y cómo proyectas este 2022?

Es clave que los tenis no tallen, que no pesen y a nivel de color busco algo neutro para poder combinar con todos mis outfits. Para este año tengo como proyecto hacer una maratón completa, pues quería hacerla en el 2020 y por pandemia postergué este proyecto, pero ya llegó la hora y correré mis primeros 42k.



Tuti Vargas

Deportista e influenciadora

¿Cómo ha cambiado tu vida el deporte?

El deporte es una medicina sanadora para todos, para la salud mental y física, para la salud emocional y para tener energía. Yo, por ejemplo, el día que no hago ejercicio me siento muy cansada, bajita de nota y el ejercicio me da ese boost que necesito en el día para poder sobrellevarlo. Es clave para tener un buen rendimiento en todos los aspectos.

¿Cómo son tus rutinas?

Entreno entre 5 y 6 días a la semana y siempre es en la mañana para empezar el día más activa. Hago boxeo, running, pilates para evitar lesiones y fortalecer, también estoy haciendo pesas para ganar un poco más de masa muscular y fuerza.

¿Cómo te fue probando los Ultraboost 22?

Estos tenis son maravillosos y me dan ese push para sentirme más dinámica, para correr más cómoda, para tener más inclinación a la hora de ejecutar la pisada. Me siento en las nubes, son cómodos y muy suaves, el pie se ajusta completamente a la forma de los tenis, son geniales.

