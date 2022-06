¿Tu mascota se queda sola en casa? ¡Toma nota!

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) se estima que hay más de cinco millones de mascotas en el país, un número que viene en aumento como consecuencia de la dinámica poblacional, teniendo en cuenta la reducción del tamaño de las familias que se presenta en los últimos años. Las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali, en ese orden, reportaron la mayor tenencia de mascotas.

Es así como las mascotas cobran cada vez más importancia dentro del núcleo familiar, convirtiéndose en un integrante más, que requiere cuidado, merece respeto y necesita el amor de quienes lo acogen. Dentro de los factores más importantes del cuidado de los perros y gatos es identificar las rutinas que los hagan sentir seguros y tranquilos, pues acciones cotidianas como la separación de sus cuidadores, pueden desencadenar conductas ansiosas en ellos, por ejemplo, los perros suelen comenzar a escarbar huecos, o destrozar algunos objetos que estén a su alcance, esto de manera repetitiva y descontrolada. Para este tipo de conductas es vital contar con herramientas como cámaras que permitan monitorear e identificar cuál es el problema, almacenando las imágenes y videos para mostrárselo posteriormente a un profesional.

¿La solución? Según expertos, existen alternativas tecnológicas especialmente diseñadas para el cuidado de las mascotas, por ejemplo, las cámaras wifi, que pueden ser usadas tanto en interiores, como exteriores, se caracterizan por permitir tener visualización en tiempo real, calidad en alta definición, visión nocturna, detección de movimiento y conexión a internet. De igual manera estas funcionen se complementan con el fácil y rápido uso de las cámaras a través de aplicaciones que permiten controlar varios dispositivos.

¡Toma nota!

¿Cómo dejarlo solo sin que se ponga triste?

Prueba dejarlo solo poco a poco. Para empezar, sal y espera unos 5 minutos para volver a entrar en casa. Repite. La idea es que se dé cuenta de que cuando te vas no es para siempre sino que volverás. ¿Te pasa que sales de casa tres veces un día y te hace ‘fiesta’ las tres veces que vuelves? El reto es llegar a normalizar esto, así que cuanto llegues a casa, ¡saca a pasear a tu peludito! Si además se ha portado bien (no hay ningún destrozo a la vista), dale un premio, ¡se lo ha ganado! Si tu perrito ha roto algo es importante que no lo regañes. Los destrozos pueden deberse a que sufre ansiedad por separación. Esta suele ser una conducta muy de cachorros, que también llevan a cabo porque están conociendo el mundo.

¿Cuántas horas puede estar solito?

Un perro no debería estar más de 8 horas solo o incluso menos si la soledad no es de su agrado. Si te es imposible dejarlo menos tiempo solo, te recomendamos que contrates los servicios de un cuidador canino, un paseador de perros o llévalo al colegio. Hay opciones fabulosas.