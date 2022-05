Mercurio retrógrado: consejos de qué hacer y qué evitar

iStock

¿Te has sentido estos días extraño? Como que las cosas no marchan a tu favor o tienes la mente llena de pensamientos que no logras poner en palabras.

Tranquilo, no eres tú, es Mercurio haciendo de las suyas. Este 10 de mayo entró en su fase retrógrada que durará hasta el 3 de junio.

El nombre se debe a que el planeta sobrepasa a otro en su órbita alrededor del sol, por lo que parece que se moviera hacia atrás.

(Te puede interesar: ¿Cuál es el signo del zodiaco más manipulador?).

Pero entonces, ¿cómo afecta este fenómeno?

Según los astrólogos cada una de sus apariciones afecta a un signo diferente. Por ejemplo, el primero del año fue del 14 de enero al 3 de febrero y estuvo retrógrado en Acuario. En esta oportunidad es Géminis el que sufre los efectos en mayor medida.

Es posible que no te sientas enfocado y personas a las que les dijiste adiós aparezcan de nuevo, pero una de las recomendaciones es que no tomes decisiones importantes durante esta época. Así que, en pocas palabras, si te habla tu ex ¡no contestes!

(Sigue leyendo: Eclipse lunar: en esta fecha y hora lo podrá ver en Colombia).

Como consejo, practica la meditación, ayudará a despejar tu mente y resolver esos conflictos internos que puedan aparecer.

Más noticias

¿Cuáles son los signos del zodiaco más compatibles en el amor?

Eclipse solar: cómo afecta a cada signo del zodiaco