¿El ejercicio en ayunas puede ser perjudicial?

Algunos expertos aseguran que en la mañana, las reservas de glucógeno están llenas y la sangre tiene más ácidos grasos. Así que si realizas deporte antes de comer, la grasa acumulada en el cuerpo será tu combustible. Algo que parecería favorecer el hecho de hacer ejercicio en ayunas. Sin embargo, es importante que tengas en cuenta que no adelgazas más, pues pierdes la misma cantidad de peso estando en ayunas que teniendo el estómago lleno.

¿Existen riesgos?

Otros expertos, aseguran que fórmula de entrenar en ayunas funciona solo cuando realizas un entrenamiento bajo o moderado, como una caminata. Si tu entrenamiento es fuerte, como subir colinas o cargar pesas no es recomendable están en ayunas.

(Te puede interesar: Frutas y verduras que más te aportan energía, ideales para hacer ejercicio)

¿Qué pasa si hago ejercicio en ayunas?

Es muy probable que te sientas mal, más aún si no estás acostumbrada a hacer ejercicio intensamente ya que estarías obligando a tu organismo a usar tus pocas reservas almacenadas de hidratos de carbono. ¿Consecuencias? Podrías tener mareos en plena actividad física o incluso desmayarte, sufrir hipoglucemia, tener náuseas y hasta vomitar o tener una diarrea. Así que desde esta perspectiva no es recomendable hacer ejercicio en ayunas. Sin embargo, puede que tal vez no te sientas mal, si estás acostumbrada a hacer deporte. Pero debes saber que tu organismo usará los depósitos de glucosa de donde sea para seguir adelante. Y ese “de donde sea” son tus músculos, es decir, quemarás masa muscular, algo que no te conviene.

