Ejercicios para el cerebro que evitan la demencia

El ejercicio ha demostrado ser un método valioso frente al deterioro cognitivo. Por un lado, el flujo de sangre al cerebro aumenta de forma significativa, con lo que las neuronas se encuentran mejor oxigenadas y alimentadas. Por otro lado el ejercicio estimula la liberación de hormona del crecimiento GH, “Growth Hormone” que a su vez hace que el hígado produzca IGF-I factor de crecimiento Insulina que estimula el crecimiento del tejido muscular además de ser un factor neurotrófico muy potente.

Cómo prevenir el deterioro cognitivo

No hay ninguna edad concreta para empezar a entrenar el cerebro. Los expertos recomiendan mantener la mente activa desde edades tempranas para, en un futuro, conseguir un bienestar y una calidad de vida adecuados. Para esto, se recomienda realizar estas sencillas actividades a diario para mantener la mente en forma y prevenir futuras patologías o ralentizar los efectos de las enfermedades neurodegenerativas:

Actividad física

Debes hacer regularmente actividad física, como caminar una o dos horas diarias.

Haz deporte moderadamente como gimnasia, natación o cualquier otro tipo.

No olvides realizar ejercicios para mejorar la movilidad articular y musculación (flexión de piernas, extensión de tronco, flexión de cuello, estiramientos de piernas, etc…).

No abandones las actividades diarias, es decir, lo que haces o debes hacer cada día obligatoriamente (las actividades de casa, las compras, etc.).

Es muy conveniente realizar actividades de ocio (viajes, salidas al campo, manualidades, pintura,…).

Evita el sedentarismo, factor de riesgo importante de las enfermedades neurodegenerativas.

Actividad mental

Lee libros o revistas o prensa

Mantente informada y sigue diariamente los informativos de la radio o televisión

Realiza ejercicios de estimulación mental: pasatiempos (sopas de letras, palabras cruzadas, “sudoku”, crucigramas, autodefinidos, búsqueda de errores), juegos de mesa (cartas, dominó, parchís, oca, ajedrez… etc.)

Acude a actividades culturales (cine, teatro, exposiciones, conferencias, coloquios,…).

Fomenta y mantén tus aficiones o hobbies.

Presta atención a la tarea que realizas: evita hacer varias cosas a la vez. Recuerda que la atención es la puerta de la memoria.

Cuando realices acciones muy habituales como apagar el gas, la luz, cerrar la puerta,… preste atención y di en alto lo que estás haciendo: “Estoy apagando el gas”.

Relaciona lo que quieres recordar con algo que ya conoces: por ejemplo, para recordar el nombre de Sonia o de Raúl lo puedes asociar a tu amiga “Sonia” o con el futbolista “Raúl”

Visualiza una historia. Haz imágenes de lo que quieres recordar, “como si creara una película”: para acordarte de comprar el pan, visualiza mentalmente el recorrido, si te están contando una historia imagínatela como si la estuvieras viendo.

Repasa mentalmente al final del día lo que hiciste durante el mismo

Aprenda un nuevo idioma. ¡Nunca es tarde!

Estudia un instrumento musical, favorece habilidades cerebrales a cualquier edad

Realiza cálculos mentales: el costo de la compra, lee y suma la numeración de las matrículas de los coches (si va de copiloto, claro)

Dieta:

No olvides mantener una dieta saludable. Come frutas, hortalizas y frutos secos. Evita el consumo excesivo de azúcar blanco y aditivos tipo colorantes que afectan al sistema nervioso pudiendo alterar el comportamiento. Evita las grasas saturadas de origen animal. Utiliza aceite de oliva como aliño de sus verduras y ensaladas. Come más pescado, sobre todo pescado azul.