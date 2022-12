Decoración para tu árbol de Navidad

Ya está aquí la Navidad. Aunque aún falten unos días es el momento de sacar toda la artillería y decorar tu casa. Además del clásico pesebre o adornos típicos y no tan típicos navideños, el rey de la decoración es el Árbol de Navidad, aunque, si no quieres, hay muchas formas de decorar tu casa sin árbol de Navidad.

Su origen se remonta a tradiciones paganas en las que se practicaban culto a la naturaleza y, en el solsticio de invierno, engalanaban los árboles para pedir por su próxima floración al terminar la época de frío. Antes de decidirte por un árbol de Navidad en concreto valora bien los tipos a los que puedes optar.

Si prefieres hacerte con un árbol de Navidad natural, cómpralo en un lugar que luego te permita devolverlo para replantarlo o infórmate sobre cómo puedes colaborar para su replantación.

Si eliges un árbol de Navidad sintético puedes encontrarte con todas las propuestas que te imaginas y para el estilo de tu salón, sea de la tendencia que sea. Puedes encontrarte con el tradicional árbol de Navidad verde (el más habitual), en un elegante blanco, en marrón para los interiores más rústicos o incluso en negro, una tendencia con la que nos estamos encontrado cada vez más a menudo.

Cómo elegir bien el árbol de Navidad

Anota estos consejos para no arrepentirte de tu compra (muchas tiendas no suelen permitir la devolución de artículos navideños). No es fácil saber por donde comenzar ante la variedad de opciones que nos proponen las tiendas pero primero piensa bien dónde vas a colocar el árbol de Navidad.

Habrás elegido una esquina (de pared con pared o de mueble con pared) o en una zona de poco tránsito para no interrumpir el paso, pero si estás entre varios rincones elige primero el que tenga un enchufe cercano, y si el árbol de Navidad lo tapa... ¡mucho mejor!

Otro factor a tener en cuenta es que la zona elegida no se encuentre cerca de una fuente de calor para evitar cualquier tipo de riesgo y que tampoco bloquee una entrada de luz natural. Después debes medir la distancia que hay del suelo al techo de la zona donde has elegido colocarlo pensando en dejar siempre unos 20 centímetros como mínimo entre la punta del árbol de Navidad y el techo.

¿Cómo decorar un árbol de Navidad?

Una vez elegido el árbol sólo hay que dar rienda suelta a la imaginación, inspirándote en estos 80 árboles de Navidad de muy diferentes estilos. Hay un par de detalles que se deben cuidar. Primero, la iluminación de Navidad: colócala zigzageando entre las ramas, con cuidado de ocultar los cables.

Antes de seguir colocando los adornos enciende para ver el efecto y poder rectificar. Y, segundo, la base: coloca el árbol de Navidad dentro de una maceta, si cabe, compra un faldón específico para el pie del árbol o, y esta es nuestra favorita, pon cajas envueltas para regalo. Lo importante es que no se vea el piel. Y, ahora, fíjate en estas propuestas. Hay árboles de Navidad atrevidos, originales, pomposos, empalagosos e incluso clásicos. ¡Feliz Navidad!