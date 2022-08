Conoce el secreto de Kendall Jenner para mantener su definido abdomen

El trabajo de una modelo no es tan simple como se ve, tienen que estar de viaje todo el tiempo y perderse de ciertas cosas familiares o de amigos por el trabajo, la buena alimentación es un factor importante en este ámbito y también el cuidado de la piel. Pero ¿cómo le hace Kendall Jenner para mantener esos abs tan envidiables? Ella misma nos lo cuenta:

En su app ella misma ha dicho, "Me encanta cuando mi entrenadora, Gunnar Peterson, deshace mis abdominales". La manera en la que la top sabe que esos workouts han hecho efecto en su físico es tan natural como la vida misma. Kendall dijo "Al día siguiente, duele hasta reírse. Así es cómo sé que estoy haciendo bien los ejercicios", no sabemos si en verdad los abdominales que hace son efectivos, pero lo que si sabemos es la eficacia que tuvo la entrenadora Peterson por la manera en como la preparó para el Victoria's Secret Fashion Show.

Pero no todo queda en solo hacer ejercicio con una muy buena entrenadora. Cuando está sola en su casa, la modelo tiene un truco para no caer en la pereza y ponerse manos a la obra (sin su enternadora alado). "A veces, cuando estoy viendo la tele, pienso: 'debería estar haciendo abdominales ahora mismo'. Así que me levanto del sofá y los hago", dijo. Un tip que recuerda porque su mejor amiga Gigi Hadid hizo para ponerse en forma para el desfile de VS: “he pegado un post-it en el refrigerador que dice ‘sentadillas’ y, cada vez que paso y lo leo, hago 15".

Además de la constante ayuda de Gunnar, Kendall ha encontrado una vía tecnológica más fácil para manterner su cuerpo. Según cuenta en un post, la modelo ha descargado una app llamada Instant Abs Trainer que le ayuda mucho a seguir sintiéndose motivada. Esta aplicación gratuita contiene varios circuitos de entre 7 y 18 minutos, están divididos según el nivel de dificultad y cada uno responde a un objetivo concreto cuyos nombres son 'Beach Ready', 'Look Great Naked', 'Six Pack Club' o 'Hottie'.

No es la primera vez que Kendall Jenner habla abiertamente de sus abdominales, la modelo confesó, "Me gusta entrenar para sentirme mejor conmigo misma. Hago muchas sesiones de fotos con mi estómago al aire y, simplemente, me siento mejor cuando sé que puedo llevar un 'cropped top' –o nada, jaja– en una sesión de último minuto y no estar preocupada por ello. Todo se trata de sentirme bien en mi cuerpo y estar segura en el trabajo", explicó Kendall.