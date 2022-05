Beneficios del kiwi para la salud

iStock

Puede que el kiwi no sea de las frutas más populares, de hecho no es común que se cultive en esta región, pues viene de China, Sin embargo, es preferido por muchas personas por su sabor característico y propiedades que benefician la salud.

Pero volviendo a lo que nos compete, te contamos cuáles son sus beneficios:

Como con el resto de frutas, se recomienda consumirlo entero y no licuado para que no pierda sus propiedades. Al hacerlo se puede obtener hasta el doble de vitamina C que la de una naranja, lo que permite el fortalecimiento del sistema inmune.

De acuerdo con el portal de salud de la Agencia EFE, el consumo de kiwi mantiene un buen tránsito intestinal, evitando el estreñimiento por su cantidad de fibra.

Así mismo, expertos aseguran que contribuye a procesos de cicatrización y mejora la apariencia envejecida de la piel.

Según el mismo portal, “solo 100 gramos de kiwi (uno mediano) aportan la mitad de la cantidad diaria recomendada de vitamina K, vitamina que está involucrada en la activación de factores de coagulación”.

Por último, aporta ácido fólico al organismo, que mejora la calidad del sueño y es de vital importancia para que el feto se desarrolle sanamente.

Algunas recetas que incluyen kiwi

En internet abundan las preparaciones con esta fruta y van desde bowls para un desayuno hasta una paleta. A continuación, te compartimos algunas ideas:

