Bebidas naturales para potenciar la belleza

¿Estás buscando una manera natural de potenciar tu belleza? Los batidos de frutas y vegetales que le aportan a tu organismo las vitaminas, minerales y antioxidantes que necesitas para retrasar el envejecimiento, hidratar a profundidad tu piel y revitalizar tu pelo, son una muy buena opción si eres una de esas mujeres modernas que en medio del trajín del día a día se quieren tomar un momento flash para nutrir su cuerpo y embellecer desde adentro.

“En efecto, nuestro cutis y nuestro cabello son producto de lo que comemos. Cuando ingerimos adecuadas concentraciones de frutas, verduras y proteínas, nuestro aspecto físico mejora. Igualmente, cuando exageramos con el azúcar y los carbohidratos, nuestro metabolismo se vuelve más lento, afectando no solamente nuestro peso sino el tono de nuestra piel y pelo”, asegura el médico dermatólogo John Harvey Gaviria.

Maleja Restrepo, auténtica belleza orgánica

La presentadora, modelo y actriz caleña confiesa ser amante de la comida saludable. “No soy esclava de una dieta ni nada parecido, pero sí es un estilo de vida que junto a mi esposo decidí emprender, y ahora más porque soy mamá”. Desde hace ocho años no come carnes rojas y aunque de vez en cuando peca con unas crispetas de caramelo o un postrecito, admite ser fanática de los productos orgánicos, sin químicos ni colorantes. “En nuestra casa en La Calera tenemos una huerta donde cultivamos cilantro, lechuga, alcachofa, albahaca y perejil. Es delicioso poder cocinar con los alimentos que nosotros mismos sembramos y que son más sanos porque no tienen pesticidas ni químicos. En vez de carnes rojas comemos pollo y pescado y reemplazamos el arroz por la quinua, que es muy nutritiva”, asegura Maleja.

Para una melena 10

El aloe vera es el secreto del pelo abundante, largo y brillante de Maleja. Para hacer jugo de sábila corta la hoja horizontalmente y con un cuchillo extrae los cristales y el gel, que son viscosos y transparentes. Vierte dos cucharadas de esos cristales en un vaso con jugo de la fruta que prefieras o en agua y empezarás a hidratarte desde adentro y fortalecerás tu sistema inmunológico.

“Todas las noches me aplico en el pelo cristales de sábila para que las puntas estén selladas y humectadas. De una vez aprovecho y lo uso como crema hidratante para el rostro, pues deja la piel muy suave y fresca. A mi hija Guadalupe (2) también le pongo en la cara cuando ha estado expuesta al sol”, agrega Maleja.

Energía que rinde todo el día

Las extenuantes jornadas de trabajo a las que constantemente está expuesta, hacen que a la bella vallecaucana se le acabe la batería con facilidad. Sin embargo, ella tiene la receta de un licuado que consta de yogurt griego natural, que tiene más proteína y menos azúcar que los regulares, mezclado con mantequilla de maní natural, una fuente de fibra, zinc, proteínas y calorías, que lejos de engordar, le ayuda al cuerpo a recuperarse del desgaste de las actividades diarias.

Cristina Campuzano: pura, fresca y natural

La actriz bogotana, a quien vemos consursando en el reality MasterChef, hoy está más linda y más saludable que nunca. ¿Qué se está haciendo? “Hace un año empecé a cambiar mis hábitos alimenticios. Primero hice una desintoxicación guiada durante nueve días que debo repetir anualmente, dejé las carnes (aunque de vez en cuando como) y reemplacé los alimentos muy procesados y químicos”.

La bella pelirroja asegura que desde entonces no ha subido de peso, pues su metabolismo se ha estabilizado, su piel se ha tornado mucho más lozana y tersa y su pelo brilla como nunca. “Además de eso, mi salud se ha visto altamente beneficiada. Desde hace tres años estaba sufriendo de unas migrañas terribles que desaparecieron del todo con este cambio y mis niveles de energía están por el cielo”, asegura Cristina.

Organismo limpio, piel limpia

Todos los días en ayunas Cristina toma un batido de pepino, manzana verde y zumo de limón. El pepino, por su efecto diurético, disminuye el colesterol, depura la sangre y es desinflamatorio; la manzana verde mejora la digestión y el limón le aporta agentes antioxidantes al cuerpo. Añade unos cuantos trozos en un extractor de jugos, añade el limón y disfruta. “Desde que tomo este jugo noto que mi piel está más linda, rejuvenecida y libre de impurezas”, afirma la actriz.

Bienestar integral

Una de las recetas favoritas de Cristina es la de zanahoria y jengibre. Estos dos ingredientes son portadores de propiedades importantes para elevar las defensas del cuerpo, prevenir enfermedades e impulsar el mejoramiento de la piel, el pelo y las uñas. La zanahoria es fuente de vitamina A, aporta calcio y caroteno y es aconsejable para mejorar la circulación. Por su parte, el jengibre es mundialmente utilizado para tratar los resfriados y los problemas respiratorios, también se recomienda para el tratamiento de úlceras debido a sus cualidades desinflamatorias y calmantes. “Aunque en jugo también es delicioso, a mí me encanta en sopa porque es energizante y me ayuda en los días de trabajo intenso o en las noches frías”.

Para hacerlo en jugo, simplemente licúa los trocitos de zanahoria y jengibre, puedes agregarle zumo de naranja y endulzar con miel. Si deseas preparar una sopa, calienta el aceite de oliva en una olla, añade el jengibre y revuelve. Luego agrega rodajas de zanahoria, sal y pimienta al gusto y remueve hasta que la zanahoria esté blanda.