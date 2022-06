Ayuno intermitente: ¿riesgo o beneficio?

Según expertos, no es necesario hacer cinco comidas al día, ni tampoco lo es dejar de comer. La alimentación no sigue unas reglas estructuradas que se puedan aplicar a todo el mundo, por eso no podemos decir que el ayuno intermitente se pueda recomendar en general, puesto que depende de varios factores. Este tipo de alimentación –al que se suele llamar dieta erróneamente– se hizo popular por sus resultados a la hora de perder peso, pero este no es, ni mucho menos, su objetivo. De hecho no siempre sirve para ello.

¿Qué es?

En realidad, es algo que hacemos de forma natural: ayunar ―es decir, no comer nada― durante un periodo prolongado de tiempo, que hasta ahora se ha limitado siempre a la franja horaria que va desde la cena hasta el desayuno del día siguiente. Pero en el caso del ayuno intermitente, se propone ampliar el rango de horas de no ingesta y elevarlo, por ejemplo, a 16:8, uno de los métodos más eficientes. Es decir, pasar 16 horas sin comer (sí se permite beber agua, café o té) y después ocho horas volviendo a tomar alimentos. En una perspectiva más general, el ayuno intermitente te permite comer prácticamente lo que quieras durante los horarios establecidos, pero lo lógico es optar por alimentos saludables: el ayuno intermitente no se debe usar como excusa para después poder darse un atracón a procesados, porque entonces nada tendría sentido.

Beneficios

Se ha relacionado con menores tasas de enfermedad arterial coronaria y diabetes tipo 2.

Puede ayudar mejorar la sensibilidad hacia la insulina.

Se ha observado que mejora la presión sanguínea.

También ayuda a reducir grasa, especialmente en personas obesas. Y también en personas que entrenan fuerza.

Puede contribuir a una microbiota intestinal más sana.

Ayuda a combatir el estrés oxidativo.

¿Sirve para perder peso?

Según expertos nutricionistas, "Pues sí, pero solo si consigues mantener un déficit calórico". Es decir: solo lo conseguirás si reduces las calorías que ingieres al día, controlando lo que comes durante el periodo de ingesta. Nos explican que este método de alimentación puede ayudar a reducir las calorías al día, pero tampoco es una fórmula mágica. "La evidencia científica no ha demostrado que el ayuno intermitente te ayude a perder más grasa que con un déficit calórico normal", afirman. "Así que no tienes que hacerlo si no quieres".

