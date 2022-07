12 hábitos que pueden dañar tu salud

No desayunar

Para empezar bien el día es necesario tomar los nutrientes y calorías suficientes para poder mantener las funciones orgánicas. No desayunar puede suponer agotamiento, pérdida de concentración y mayor riesgo de realizar atracones pasadas unas cuantas horas.

Fumar

El hábito de fumar reduce considerablemente la materia cerebral y el suministro de oxígeno al cerebro. Está demostrado que promueve la aparición de enfermedades neurodegenerativas como el Alzhéimer. Las aminas heterocíclicas que se liberan cuando se fuma interfieren con la replicación correcta del ADN, causando mutaciones que dan lugar a células cancerosas.

Exponerse frecuentemente a ambientes contaminados

El cerebro necesita constantemente oxígeno, pero diferentes sustancias tóxicas podrían interferir con el intercambio de gases, transporte y procesamiento de oxígeno hacia las células.

No dormir lo suficiente

Una persona necesita ocho horas de sueño por noche para que el cerebro descanse, a fin de que los procesos metabólicos se lleven a cabo correctamente con la energía resultante producida, así como para la renovación celular. Privarse del sueño acelera la muerte de las células cerebrales a corto plazo, y lo mantendrá cansado y de mal humor todo el tiempo.

Comer en exceso

Comer alimentos que el cuerpo no necesita provoca una acumulación de sustancias residuales en forma de grasas y endurecimiento de las arterias cerebrales, lo que afecta su correcto funcionamiento.

Consumo de alcohol

El alcohol puede arruinar sus órganos, principalmente el sistema nervioso, hígado y corazón. Impacta las reacciones químicas que tienen lugar en el cerebro. Asimismo, mata a las neuronas y reduce la velocidad con la que se transmiten los impulsos nerviosos. Está demostrado que su consumo desde adolescente ocasiona fallas irreversibles en el desarrollo del sistema nervioso.



Estres

El estrés provoca varias reacciones al sistema nervioso, algunas de las cuales reducen la capacidad mental y también aumentan el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular y ataques cardíacos.

No realizar actividad física

La revista ‘Neurobiology of Aging’ menciona que hacer ejercicio por lo menos tres días a la semana mantiene el cerebro bien estructurado y acelera su funcionamiento. Si no realiza alguna actividad física, el cerebro se va haciendo viejo y corre más riesgos de padecer alguna enfermedad ligada a ese órgano.

Hacer dietas yo-yo

Las dietas yo-yo son aquellas que cuando se empieza contribuyen a que se pierda mucho peso, pero como suelen ser muy poco sostenibles, se acaban abandonando y se vuelven a ganar los kilos perdidos. Estos cambios bruscos de peso pueden afectar a la salud cardiovascular.

Beber bebidas con mucho azúcar

Aunque refrescantes, las bebidas azucaradas como las gaseosas se han asociado a un mayor riesgo de enfermedades renales. Habitualmente, un vaso de este tipo de refrescos suele superar la cantidad diaria recomendada de azúcar.

Tomar productos dietéticos

Sustituir los alimentos por productos dietéticos o light puede suponer dejar de consumir una gran cantidad de nutrientes. Además, muchos de estos productos sustituyen la grasa por edulcorantes, los cuales no dejan de ser azúcar y contribuyen a que se desarrolle, a la larga, diabetes.

Saltarse comidas

Mucha gente tiene la creencia equivocada de que si comen menos y hacen menos comidas al día lograrán adelgazar. Error. Lo único que hacen es incrementar el riesgo de, al final del día, llevar a cabo un atracón, consumiendo más de las calorías recomendadas al día.